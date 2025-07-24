Moedas / CZWI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CZWI: Citizens Community Bancorp Inc - Common Stock
16.66 USD 0.38 (2.33%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CZWI para hoje mudou para 2.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.36 e o mais alto foi 16.75.
Veja a dinâmica do par de moedas Citizens Community Bancorp Inc - Common Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CZWI Notícias
- Should You Buy Citizens Community Bancorp, Inc. (CZWI) After Golden Cross?
- Citizens Community Bancorp director Conner buys $24,048 in shares
- Citizens Community Bancorp, Inc. (CZWI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Citizens Community Q1 2025 presentation: Deposit growth and loan diversification drive results
- Citizens Community earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- West Bancorp (WTBA) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
Faixa diária
16.36 16.75
Faixa anual
12.69 17.04
- Fechamento anterior
- 16.28
- Open
- 16.38
- Bid
- 16.66
- Ask
- 16.96
- Low
- 16.36
- High
- 16.75
- Volume
- 47
- Mudança diária
- 2.33%
- Mudança mensal
- 0.91%
- Mudança de 6 meses
- 16.91%
- Mudança anual
- 18.41%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh