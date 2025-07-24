Валюты / CZWI
CZWI: Citizens Community Bancorp Inc - Common Stock
16.14 USD 0.13 (0.80%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CZWI за сегодня изменился на -0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.06, а максимальная — 16.23.
Следите за динамикой Citizens Community Bancorp Inc - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CZWI
- Should You Buy Citizens Community Bancorp, Inc. (CZWI) After Golden Cross?
- Citizens Community Bancorp director Conner buys $24,048 in shares
- Citizens Community Bancorp, Inc. (CZWI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Citizens Community Q1 2025 presentation: Deposit growth and loan diversification drive results
- Citizens Community earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- West Bancorp (WTBA) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
Дневной диапазон
16.06 16.23
Годовой диапазон
12.69 17.04
- Предыдущее закрытие
- 16.27
- Open
- 16.15
- Bid
- 16.14
- Ask
- 16.44
- Low
- 16.06
- High
- 16.23
- Объем
- 42
- Дневное изменение
- -0.80%
- Месячное изменение
- -2.24%
- 6-месячное изменение
- 13.26%
- Годовое изменение
- 14.71%
