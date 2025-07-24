QuotazioniSezioni
CZWI: Citizens Community Bancorp Inc - Common Stock

16.63 USD 0.06 (0.36%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CZWI ha avuto una variazione del -0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.26 e ad un massimo di 16.66.

Segui le dinamiche di Citizens Community Bancorp Inc - Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
16.26 16.66
Intervallo Annuale
12.69 17.04
Chiusura Precedente
16.69
Apertura
16.63
Bid
16.63
Ask
16.93
Minimo
16.26
Massimo
16.66
Volume
241
Variazione giornaliera
-0.36%
Variazione Mensile
0.73%
Variazione Semestrale
16.70%
Variazione Annuale
18.19%
21 settembre, domenica