Valute / CZWI
CZWI: Citizens Community Bancorp Inc - Common Stock
16.63 USD 0.06 (0.36%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CZWI ha avuto una variazione del -0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.26 e ad un massimo di 16.66.
Segui le dinamiche di Citizens Community Bancorp Inc - Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CZWI News
Intervallo Giornaliero
16.26 16.66
Intervallo Annuale
12.69 17.04
- Chiusura Precedente
- 16.69
- Apertura
- 16.63
- Bid
- 16.63
- Ask
- 16.93
- Minimo
- 16.26
- Massimo
- 16.66
- Volume
- 241
- Variazione giornaliera
- -0.36%
- Variazione Mensile
- 0.73%
- Variazione Semestrale
- 16.70%
- Variazione Annuale
- 18.19%
21 settembre, domenica