通貨 / CZWI
CZWI: Citizens Community Bancorp Inc - Common Stock
16.69 USD 0.41 (2.52%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CZWIの今日の為替レートは、2.52%変化しました。日中、通貨は1あたり16.36の安値と16.75の高値で取引されました。
Citizens Community Bancorp Inc - Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
16.36 16.75
1年のレンジ
12.69 17.04
- 以前の終値
- 16.28
- 始値
- 16.38
- 買値
- 16.69
- 買値
- 16.99
- 安値
- 16.36
- 高値
- 16.75
- 出来高
- 93
- 1日の変化
- 2.52%
- 1ヶ月の変化
- 1.09%
- 6ヶ月の変化
- 17.12%
- 1年の変化
- 18.62%
