クォートセクション
通貨 / CZWI
株に戻る

CZWI: Citizens Community Bancorp Inc - Common Stock

16.69 USD 0.41 (2.52%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CZWIの今日の為替レートは、2.52%変化しました。日中、通貨は1あたり16.36の安値と16.75の高値で取引されました。

Citizens Community Bancorp Inc - Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CZWI News

1日のレンジ
16.36 16.75
1年のレンジ
12.69 17.04
以前の終値
16.28
始値
16.38
買値
16.69
買値
16.99
安値
16.36
高値
16.75
出来高
93
1日の変化
2.52%
1ヶ月の変化
1.09%
6ヶ月の変化
17.12%
1年の変化
18.62%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K