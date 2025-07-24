Devises / CZWI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CZWI: Citizens Community Bancorp Inc - Common Stock
16.63 USD 0.06 (0.36%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CZWI a changé de -0.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.26 et à un maximum de 16.66.
Suivez la dynamique Citizens Community Bancorp Inc - Common Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CZWI Nouvelles
- Should You Buy Citizens Community Bancorp, Inc. (CZWI) After Golden Cross?
- Citizens Community Bancorp director Conner buys $24,048 in shares
- Citizens Community Bancorp, Inc. (CZWI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Citizens Community Q1 2025 presentation: Deposit growth and loan diversification drive results
- Citizens Community earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- West Bancorp (WTBA) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
Range quotidien
16.26 16.66
Range Annuel
12.69 17.04
- Clôture Précédente
- 16.69
- Ouverture
- 16.63
- Bid
- 16.63
- Ask
- 16.93
- Plus Bas
- 16.26
- Plus Haut
- 16.66
- Volume
- 241
- Changement quotidien
- -0.36%
- Changement Mensuel
- 0.73%
- Changement à 6 Mois
- 16.70%
- Changement Annuel
- 18.19%
20 septembre, samedi