통화 / CZWI
CZWI: Citizens Community Bancorp Inc - Common Stock
16.63 USD 0.06 (0.36%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CZWI 환율이 오늘 -0.36%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.26이고 고가는 16.66이었습니다.
Citizens Community Bancorp Inc - Common Stock 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CZWI News
- Should You Buy Citizens Community Bancorp, Inc. (CZWI) After Golden Cross?
- Citizens Community Bancorp director Conner buys $24,048 in shares
- Citizens Community Bancorp, Inc. (CZWI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Citizens Community Q1 2025 presentation: Deposit growth and loan diversification drive results
- Citizens Community earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- West Bancorp (WTBA) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
일일 변동 비율
16.26 16.66
년간 변동
12.69 17.04
- 이전 종가
- 16.69
- 시가
- 16.63
- Bid
- 16.63
- Ask
- 16.93
- 저가
- 16.26
- 고가
- 16.66
- 볼륨
- 241
- 일일 변동
- -0.36%
- 월 변동
- 0.73%
- 6개월 변동
- 16.70%
- 년간 변동율
- 18.19%
20 9월, 토요일