Währungen / CZWI
CZWI: Citizens Community Bancorp Inc - Common Stock
16.52 USD 0.17 (1.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CZWI hat sich für heute um -1.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.45 bis zu einem Hoch von 16.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Citizens Community Bancorp Inc - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CZWI News
- Should You Buy Citizens Community Bancorp, Inc. (CZWI) After Golden Cross?
- Citizens Community Bancorp director Conner buys $24,048 in shares
- Citizens Community Bancorp, Inc. (CZWI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Citizens Community Q1 2025 presentation: Deposit growth and loan diversification drive results
- Citizens Community earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- West Bancorp (WTBA) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
Tagesspanne
16.45 16.63
Jahresspanne
12.69 17.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.69
- Eröffnung
- 16.63
- Bid
- 16.52
- Ask
- 16.82
- Tief
- 16.45
- Hoch
- 16.63
- Volumen
- 32
- Tagesänderung
- -1.02%
- Monatsänderung
- 0.06%
- 6-Monatsänderung
- 15.93%
- Jahresänderung
- 17.41%
