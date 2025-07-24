Dövizler / CZWI
CZWI: Citizens Community Bancorp Inc - Common Stock
16.63 USD 0.06 (0.36%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CZWI fiyatı bugün -0.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.26 ve Yüksek fiyatı olarak 16.66 aralığında işlem gördü.
Citizens Community Bancorp Inc - Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Should You Buy Citizens Community Bancorp, Inc. (CZWI) After Golden Cross?
- Citizens Community Bancorp director Conner buys $24,048 in shares
- Citizens Community Bancorp, Inc. (CZWI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Citizens Community Q1 2025 presentation: Deposit growth and loan diversification drive results
- Citizens Community earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- West Bancorp (WTBA) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
Günlük aralık
16.26 16.66
Yıllık aralık
12.69 17.04
- Önceki kapanış
- 16.69
- Açılış
- 16.63
- Satış
- 16.63
- Alış
- 16.93
- Düşük
- 16.26
- Yüksek
- 16.66
- Hacim
- 241
- Günlük değişim
- -0.36%
- Aylık değişim
- 0.73%
- 6 aylık değişim
- 16.70%
- Yıllık değişim
- 18.19%
21 Eylül, Pazar