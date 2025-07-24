Divisas / CZWI
CZWI: Citizens Community Bancorp Inc - Common Stock
16.28 USD 0.14 (0.87%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CZWI de hoy ha cambiado un 0.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.16, mientras que el máximo ha alcanzado 16.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Citizens Community Bancorp Inc - Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
16.16 16.49
Rango anual
12.69 17.04
- Cierres anteriores
- 16.14
- Open
- 16.16
- Bid
- 16.28
- Ask
- 16.58
- Low
- 16.16
- High
- 16.49
- Volumen
- 67
- Cambio diario
- 0.87%
- Cambio mensual
- -1.39%
- Cambio a 6 meses
- 14.25%
- Cambio anual
- 15.71%
