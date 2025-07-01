Moedas / CUK
CUK: Carnival Plc ADS ADS
28.23 USD 0.03 (0.11%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CUK para hoje mudou para -0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.83 e o mais alto foi 28.60.
Veja a dinâmica do par de moedas Carnival Plc ADS ADS. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CUK Notícias
Faixa diária
27.83 28.60
Faixa anual
13.65 29.79
- Fechamento anterior
- 28.26
- Open
- 28.42
- Bid
- 28.23
- Ask
- 28.53
- Low
- 27.83
- High
- 28.60
- Volume
- 2.865 K
- Mudança diária
- -0.11%
- Mudança mensal
- 1.47%
- Mudança de 6 meses
- 59.85%
- Mudança anual
- 65.67%
