통화 / CUK
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CUK: Carnival Plc ADS ADS
27.68 USD 0.80 (2.81%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CUK 환율이 오늘 -2.81%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 27.45이고 고가는 28.69이었습니다.
Carnival Plc ADS ADS 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CUK News
- VCR: Consumer Discretionary Dashboard For September (NYSEARCA:VCR)
- Carnival stock hits 52-week high at 29.79 USD
- 3 Reasons to Buy Carnival Stock Like There's No Tomorrow
- Carnival’s Fleet Modernization Will Be A Game Changer (NYSE:CCL)
- Ride The Bulls: 5 Consumer Discretionary Stocks With Market-Crushing Momentum
- 1 Reason to Be Very, Very Excited About Carnival Stock Right Now
- SPLG: S&P 500 Dashboard For September
- Royal Caribbean: One For The Long-Term (NYSE:RCL)
- 1 Growth Stock Down 56% to Buy Right Now
- Carnival stock hits 52-week high at 28.3 USD
- IYC: Consumer Discretionary Dashboard For August (NYSEARCA:IYC)
- Down 59%, Is Carnival Stock a Once-in-a-Generation Investment Opportunity?
- My 3 Favorite Stocks to Buy Right Now
- Carnival stock hits 52-week high at 27.6 USD
- FDIS: Consumer Discretionary Dashboard For July 2025
- Royal Caribbean: Strong Growth Prospects; Valuation Leaves Little Room For Upside (RCL)
- 2 Dirt Cheap Stocks to Buy With $200 Right Now
- Carnival Corporation: Upside Persists, But Keep A Close Watch (NYSE:CCL)
- NYLI MacKay Short Duration High Income Fund Q1 2025 Commentary
- Carnival Corp launches $2 billion senior unsecured notes offering
- Carnival closes €1.0 billion senior unsecured notes offering
- NYLI MacKay Convertible Fund Q1 2025 Commentary
- SPLG: S&P 500 Dashboard For July (NYSEARCA:SPLG)
- Carnival stock hits 52-week high at 26.16 USD
일일 변동 비율
27.45 28.69
년간 변동
13.65 29.79
- 이전 종가
- 28.48
- 시가
- 28.65
- Bid
- 27.68
- Ask
- 27.98
- 저가
- 27.45
- 고가
- 28.69
- 볼륨
- 3.160 K
- 일일 변동
- -2.81%
- 월 변동
- -0.50%
- 6개월 변동
- 56.74%
- 년간 변동율
- 62.44%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K