CUK: Carnival Plc ADS ADS
28.48 USD 0.25 (0.89%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CUK hat sich für heute um 0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.10 bis zu einem Hoch von 28.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Carnival Plc ADS ADS-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CUK News
Tagesspanne
28.10 28.55
Jahresspanne
13.65 29.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.23
- Eröffnung
- 28.51
- Bid
- 28.48
- Ask
- 28.78
- Tief
- 28.10
- Hoch
- 28.55
- Volumen
- 1.609 K
- Tagesänderung
- 0.89%
- Monatsänderung
- 2.37%
- 6-Monatsänderung
- 61.27%
- Jahresänderung
- 67.14%
