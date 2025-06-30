Валюты / CUK
CUK: Carnival Plc ADS ADS
28.26 USD 0.02 (0.07%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CUK за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.73, а максимальная — 28.26.
Следите за динамикой Carnival Plc ADS ADS. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
27.73 28.26
Годовой диапазон
13.65 29.79
- Предыдущее закрытие
- 28.28
- Open
- 28.21
- Bid
- 28.26
- Ask
- 28.56
- Low
- 27.73
- High
- 28.26
- Объем
- 2.015 K
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 1.58%
- 6-месячное изменение
- 60.02%
- Годовое изменение
- 65.85%
