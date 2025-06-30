货币 / CUK
CUK: Carnival Plc ADS ADS
28.26 USD 0.02 (0.07%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CUK汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点27.73和高点28.26进行交易。
关注Carnival Plc ADS ADS动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CUK新闻
- Carnival stock hits 52-week high at 29.79 USD
- 3 Reasons to Buy Carnival Stock Like There's No Tomorrow
- Carnival’s Fleet Modernization Will Be A Game Changer (NYSE:CCL)
- Ride The Bulls: 5 Consumer Discretionary Stocks With Market-Crushing Momentum
- 1 Reason to Be Very, Very Excited About Carnival Stock Right Now
- SPLG: S&P 500 Dashboard For September
- Royal Caribbean: One For The Long-Term (NYSE:RCL)
- 1 Growth Stock Down 56% to Buy Right Now
- Carnival stock hits 52-week high at 28.3 USD
- IYC: Consumer Discretionary Dashboard For August (NYSEARCA:IYC)
- Down 59%, Is Carnival Stock a Once-in-a-Generation Investment Opportunity?
- My 3 Favorite Stocks to Buy Right Now
- Carnival stock hits 52-week high at 27.6 USD
- FDIS: Consumer Discretionary Dashboard For July 2025
- Royal Caribbean: Strong Growth Prospects; Valuation Leaves Little Room For Upside (RCL)
- 2 Dirt Cheap Stocks to Buy With $200 Right Now
- Carnival Corporation: Upside Persists, But Keep A Close Watch (NYSE:CCL)
- NYLI MacKay Short Duration High Income Fund Q1 2025 Commentary
- Carnival Corp launches $2 billion senior unsecured notes offering
- Carnival closes €1.0 billion senior unsecured notes offering
- NYLI MacKay Convertible Fund Q1 2025 Commentary
- SPLG: S&P 500 Dashboard For July (NYSEARCA:SPLG)
- Carnival stock hits 52-week high at 26.16 USD
- My 3 Favorite Stocks to Buy Right Now
日范围
27.73 28.26
年范围
13.65 29.79
- 前一天收盘价
- 28.28
- 开盘价
- 28.21
- 卖价
- 28.26
- 买价
- 28.56
- 最低价
- 27.73
- 最高价
- 28.26
- 交易量
- 2.015 K
- 日变化
- -0.07%
- 月变化
- 1.58%
- 6个月变化
- 60.02%
- 年变化
- 65.85%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值