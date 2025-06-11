- Visão do mercado
CRSH: YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF
A taxa do CRSH para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.11 e o mais alto foi 3.17.
Veja a dinâmica do par de moedas YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRSH Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CRSH hoje?
Hoje YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF (CRSH) está avaliado em 3.12. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 3.12, e o volume de negociação atingiu 212. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CRSH em tempo real.
As ações de YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF pagam dividendos?
Atualmente YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF está avaliado em 3.12. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -75.06% e USD. Monitore os movimentos de CRSH no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CRSH?
Você pode comprar ações de YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF (CRSH) pelo preço atual 3.12. Ordens geralmente são executadas perto de 3.12 ou 3.42, enquanto 212 e -0.32% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CRSH no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CRSH?
Investir em YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF envolve considerar a faixa anual 3.08 - 13.69 e o preço atual 3.12. Muitos comparam -24.82% e -55.17% antes de enviar ordens em 3.12 ou 3.42. Estude as mudanças diárias de preço de CRSH no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF?
O maior preço de YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) no último ano foi 13.69. As ações oscilaram bastante dentro de 3.08 - 13.69, e a comparação com 3.12 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF?
O menor preço de YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) no ano foi 3.08. A comparação com o preço atual 3.12 e 3.08 - 13.69 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CRSH em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CRSH?
No passado YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 3.12 e -75.06% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 3.12
- Open
- 3.13
- Bid
- 3.12
- Ask
- 3.42
- Low
- 3.11
- High
- 3.17
- Volume
- 212
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -24.82%
- Mudança de 6 meses
- -55.17%
- Mudança anual
- -75.06%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8