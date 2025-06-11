- Aperçu
CRSH: YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF
Le taux de change de CRSH a changé de 0.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.12 et à un maximum de 3.15.
Suivez la dynamique YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CRSH Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CRSH aujourd'hui ?
L'action YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF est cotée à 3.14 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.64%, a clôturé hier à 3.12 et son volume d'échange a atteint 45. Le graphique en temps réel du cours de CRSH présente ces mises à jour.
L'action YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF verse-t-elle des dividendes ?
YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF est actuellement valorisé à 3.14. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -74.90% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CRSH.
Comment acheter des actions CRSH ?
Vous pouvez acheter des actions YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF au cours actuel de 3.14. Les ordres sont généralement placés à proximité de 3.14 ou de 3.44, le 45 et le 0.32% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CRSH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CRSH ?
Investir dans YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 3.08 - 13.69 et le prix actuel 3.14. Beaucoup comparent -24.34% et -54.89% avant de passer des ordres à 3.14 ou 3.44. Consultez le graphique du cours de CRSH en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF ?
Le cours le plus élevé de YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF l'année dernière était 13.69. Au cours de 3.08 - 13.69, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 3.12 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF ?
Le cours le plus bas de YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) sur l'année a été 3.08. Sa comparaison avec 3.14 et 3.08 - 13.69 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CRSH sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CRSH a-t-elle été divisée ?
YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 3.12 et -74.90% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 3.12
- Ouverture
- 3.13
- Bid
- 3.14
- Ask
- 3.44
- Plus Bas
- 3.12
- Plus Haut
- 3.15
- Volume
- 45
- Changement quotidien
- 0.64%
- Changement Mensuel
- -24.34%
- Changement à 6 Mois
- -54.89%
- Changement Annuel
- -74.90%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8