CRSH: YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF
CRSHの今日の為替レートは、0.96%変化しました。日中、通貨は1あたり3.12の安値と3.17の高値で取引されました。
YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CRSH News
よくあるご質問
CRSH株の現在の価格は？
YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETFの株価は本日3.15です。0.96%内で取引され、前日の終値は3.12、取引量は129に達しました。CRSHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETFの株は配当を出しますか？
YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETFの現在の価格は3.15です。配当方針は会社によりますが、投資家は-74.82%やUSDにも注目します。CRSHの動きはライブチャートで確認できます。
CRSH株を買う方法は？
YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETFの株は現在3.15で購入可能です。注文は通常3.15または3.45付近で行われ、129や0.64%が市場の動きを示します。CRSHの最新情報はライブチャートで確認できます。
CRSH株に投資する方法は？
YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETFへの投資では、年間の値幅3.08 - 13.69と現在の3.15を考慮します。注文は多くの場合3.15や3.45で行われる前に、-24.10%や-54.74%と比較されます。CRSHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETFの株の最高値は？
YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETFの過去1年の最高値は13.69でした。3.08 - 13.69内で株価は大きく変動し、3.12と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETFの株の最低値は？
YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF(CRSH)の年間最安値は3.08でした。現在の3.15や3.08 - 13.69と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CRSHの動きはライブチャートで確認できます。
CRSHの株式分割はいつ行われましたか？
YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、3.12、-74.82%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 3.12
- 始値
- 3.13
- 買値
- 3.15
- 買値
- 3.45
- 安値
- 3.12
- 高値
- 3.17
- 出来高
- 129
- 1日の変化
- 0.96%
- 1ヶ月の変化
- -24.10%
- 6ヶ月の変化
- -54.74%
- 1年の変化
- -74.82%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8