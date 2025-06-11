クォートセクション
通貨 / CRSH
株に戻る

CRSH: YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF

3.15 USD 0.03 (0.96%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CRSHの今日の為替レートは、0.96%変化しました。日中、通貨は1あたり3.12の安値と3.17の高値で取引されました。

YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CRSH News

よくあるご質問

CRSH株の現在の価格は？

YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETFの株価は本日3.15です。0.96%内で取引され、前日の終値は3.12、取引量は129に達しました。CRSHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETFの株は配当を出しますか？

YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETFの現在の価格は3.15です。配当方針は会社によりますが、投資家は-74.82%やUSDにも注目します。CRSHの動きはライブチャートで確認できます。

CRSH株を買う方法は？

YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETFの株は現在3.15で購入可能です。注文は通常3.15または3.45付近で行われ、129や0.64%が市場の動きを示します。CRSHの最新情報はライブチャートで確認できます。

CRSH株に投資する方法は？

YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETFへの投資では、年間の値幅3.08 - 13.69と現在の3.15を考慮します。注文は多くの場合3.15や3.45で行われる前に、-24.10%や-54.74%と比較されます。CRSHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETFの株の最高値は？

YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETFの過去1年の最高値は13.69でした。3.08 - 13.69内で株価は大きく変動し、3.12と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETFの株の最低値は？

YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF(CRSH)の年間最安値は3.08でした。現在の3.15や3.08 - 13.69と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CRSHの動きはライブチャートで確認できます。

CRSHの株式分割はいつ行われましたか？

YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、3.12、-74.82%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
3.12 3.17
1年のレンジ
3.08 13.69
以前の終値
3.12
始値
3.13
買値
3.15
買値
3.45
安値
3.12
高値
3.17
出来高
129
1日の変化
0.96%
1ヶ月の変化
-24.10%
6ヶ月の変化
-54.74%
1年の変化
-74.82%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8