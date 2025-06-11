- Panorámica
CRSH: YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF
El tipo de cambio de CRSH de hoy ha cambiado un 0.96%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.12, mientras que el máximo ha alcanzado 3.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRSH News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CRSH hoy?
YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF (CRSH) se evalúa hoy en 3.15. El instrumento se negocia dentro de 0.96%; el cierre de ayer ha sido 3.12 y el volumen comercial ha alcanzado 129. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CRSH en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF?
YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF se evalúa actualmente en 3.15. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -74.82% y USD. Monitoree los movimientos de CRSH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CRSH?
Puede comprar acciones de YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF (CRSH) al precio actual de 3.15. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 3.15 o 3.45, mientras que 129 y 0.64% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CRSH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CRSH?
Invertir en YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF implica tener en cuenta el rango anual 3.08 - 13.69 y el precio actual 3.15. Muchos comparan -24.10% y -54.74% antes de colocar órdenes en 3.15 o 3.45. Estudie los cambios diarios de precios de CRSH en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF?
El precio más alto de YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) en el último año ha sido 13.69. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 3.08 - 13.69, una comparación con 3.12 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF?
El precio más bajo de YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) para el año ha sido 3.08. La comparación con los actuales 3.15 y 3.08 - 13.69 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CRSH en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CRSH?
En el pasado, YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 3.12 y -74.82% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 3.12
- Open
- 3.13
- Bid
- 3.15
- Ask
- 3.45
- Low
- 3.12
- High
- 3.17
- Volumen
- 129
- Cambio diario
- 0.96%
- Cambio mensual
- -24.10%
- Cambio a 6 meses
- -54.74%
- Cambio anual
- -74.82%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8