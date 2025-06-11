CRSH: YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF
今日CRSH汇率已更改0.64%。当日，交易品种以低点3.12和高点3.15进行交易。
关注YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CRSH新闻
常见问题解答
CRSH股票今天的价格是多少？
YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF股票今天的定价为3.14。它在0.64%范围内交易，昨天的收盘价为3.12，交易量达到45。CRSH的实时价格图表显示了这些更新。
YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF股票是否支付股息？
YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF目前的价值为3.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-74.90%和USD。实时查看图表以跟踪CRSH走势。
如何购买CRSH股票？
您可以以3.14的当前价格购买YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF股票。订单通常设置在3.14或3.44附近，而45和0.32%显示市场活动。立即关注CRSH的实时图表更新。
如何投资CRSH股票？
投资YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF需要考虑年度范围3.08 - 13.69和当前价格3.14。许多人在以3.14或3.44下订单之前，会比较-24.34%和。实时查看CRSH价格图表，了解每日变化。
YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF的最高价格是13.69。在3.08 - 13.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF的绩效。
YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？
YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF（CRSH）的最低价格为3.08。将其与当前的3.14和3.08 - 13.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRSH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CRSH股票是什么时候拆分的？
YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.12和-74.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 3.12
- 开盘价
- 3.13
- 卖价
- 3.14
- 买价
- 3.44
- 最低价
- 3.12
- 最高价
- 3.15
- 交易量
- 45
- 日变化
- 0.64%
- 月变化
- -24.34%
- 6个月变化
- -54.89%
- 年变化
- -74.90%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8