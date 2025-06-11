- Übersicht
CRSH: YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF
Der Wechselkurs von CRSH hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.11 bis zu einem Hoch von 3.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CRSH heute?
Die Aktie von YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF (CRSH) notiert heute bei 3.11. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.32% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 3.12 und das Handelsvolumen erreichte 253. Das Live-Chart von CRSH zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CRSH Dividenden?
YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF wird derzeit mit 3.11 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -75.14% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CRSH zu verfolgen.
Wie kaufe ich CRSH-Aktien?
Sie können Aktien von YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF (CRSH) zum aktuellen Kurs von 3.11 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 3.11 oder 3.41 platziert, während 253 und -0.64% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CRSH auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CRSH-Aktien?
Bei einer Investition in YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF müssen die jährliche Spanne 3.08 - 13.69 und der aktuelle Kurs 3.11 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -25.06% und -55.32%, bevor sie Orders zu 3.11 oder 3.41 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CRSH.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF?
Der höchste Kurs von YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) im vergangenen Jahr lag bei 13.69. Innerhalb von 3.08 - 13.69 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 3.12 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF?
Der niedrigste Kurs von YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) im Laufe des Jahres betrug 3.08. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 3.11 und der Spanne 3.08 - 13.69 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CRSH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CRSH statt?
YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 3.12 und -75.14% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.12
- Eröffnung
- 3.13
- Bid
- 3.11
- Ask
- 3.41
- Tief
- 3.11
- Hoch
- 3.17
- Volumen
- 253
- Tagesänderung
- -0.32%
- Monatsänderung
- -25.06%
- 6-Monatsänderung
- -55.32%
- Jahresänderung
- -75.14%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8