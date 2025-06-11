- Обзор рынка
CRSH: YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF
Курс CRSH за сегодня изменился на 0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.12, а максимальная — 3.15.
Следите за динамикой YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CRSH
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CRSH сегодня?
YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF (CRSH) сегодня оценивается на уровне 3.14. Инструмент торгуется в пределах 0.64%, вчерашнее закрытие составило 3.12, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CRSH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF?
YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF в настоящее время оценивается в 3.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -74.90% и USD. Отслеживайте движения CRSH на графике в реальном времени.
Как купить акции CRSH?
Вы можете купить акции YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF (CRSH) по текущей цене 3.14. Ордера обычно размещаются около 3.14 или 3.44, тогда как 45 и 0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CRSH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CRSH?
Инвестирование в YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF предполагает учет годового диапазона 3.08 - 13.69 и текущей цены 3.14. Многие сравнивают -24.34% и -54.89% перед размещением ордеров на 3.14 или 3.44. Изучайте ежедневные изменения цены CRSH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF?
Самая высокая цена YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) за последний год составила 13.69. Акции заметно колебались в пределах 3.08 - 13.69, сравнение с 3.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF?
Самая низкая цена YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) за год составила 3.08. Сравнение с текущими 3.14 и 3.08 - 13.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CRSH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CRSH?
В прошлом YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.12 и -74.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 3.12
- Open
- 3.13
- Bid
- 3.14
- Ask
- 3.44
- Low
- 3.12
- High
- 3.15
- Объем
- 45
- Дневное изменение
- 0.64%
- Месячное изменение
- -24.34%
- 6-месячное изменение
- -54.89%
- Годовое изменение
- -74.90%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8