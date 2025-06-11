- Panoramica
CRSH: YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF
Il tasso di cambio CRSH ha avuto una variazione del 0.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.12 e ad un massimo di 3.15.
Segui le dinamiche di YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CRSH News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CRSH oggi?
Oggi le azioni YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF sono prezzate a 3.14. Viene scambiato all'interno di 0.64%, la chiusura di ieri è stata 3.12 e il volume degli scambi ha raggiunto 45. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CRSH mostra questi aggiornamenti.
Le azioni YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF pagano dividendi?
YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF è attualmente valutato a 3.14. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -74.90% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CRSH.
Come acquistare azioni CRSH?
Puoi acquistare azioni YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF al prezzo attuale di 3.14. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 3.14 o 3.44, mentre 45 e 0.32% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CRSH sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CRSH?
Investire in YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF implica considerare l'intervallo annuale 3.08 - 13.69 e il prezzo attuale 3.14. Molti confrontano -24.34% e -54.89% prima di effettuare ordini su 3.14 o 3.44. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CRSH con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF?
Il prezzo massimo di YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF nell'ultimo anno è stato 13.69. All'interno di 3.08 - 13.69, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 3.12 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF?
Il prezzo più basso di YieldMaxTM Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) nel corso dell'anno è stato 3.08. Confrontandolo con gli attuali 3.14 e 3.08 - 13.69 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CRSH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CRSH?
YieldMax Short TSLA Option Inc Strgy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 3.12 e -74.90%.
- Chiusura Precedente
- 3.12
- Apertura
- 3.13
- Bid
- 3.14
- Ask
- 3.44
- Minimo
- 3.12
- Massimo
- 3.15
- Volume
- 45
- Variazione giornaliera
- 0.64%
- Variazione Mensile
- -24.34%
- Variazione Semestrale
- -54.89%
- Variazione Annuale
- -74.90%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8