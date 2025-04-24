Moedas / CNEY
CNEY: CN Energy Group Inc - Class A
2.14 USD 0.02 (0.93%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CNEY para hoje mudou para -0.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.12 e o mais alto foi 2.24.
Veja a dinâmica do par de moedas CN Energy Group Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNEY Notícias
Faixa diária
2.12 2.24
Faixa anual
0.10 3.25
- Fechamento anterior
- 2.16
- Open
- 2.12
- Bid
- 2.14
- Ask
- 2.44
- Low
- 2.12
- High
- 2.24
- Volume
- 21
- Mudança diária
- -0.93%
- Mudança mensal
- -8.55%
- Mudança de 6 meses
- 1428.57%
- Mudança anual
- 177.92%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh