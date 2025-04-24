CotationsSections
Devises / CNEY
Retour à Actions

CNEY: CN Energy Group Inc - Class A

2.29 USD 0.15 (7.01%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CNEY a changé de 7.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.17 et à un maximum de 2.32.

Suivez la dynamique CN Energy Group Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CNEY Nouvelles

Range quotidien
2.17 2.32
Range Annuel
0.10 3.25
Clôture Précédente
2.14
Ouverture
2.21
Bid
2.29
Ask
2.59
Plus Bas
2.17
Plus Haut
2.32
Volume
77
Changement quotidien
7.01%
Changement Mensuel
-2.14%
Changement à 6 Mois
1535.71%
Changement Annuel
197.40%
20 septembre, samedi