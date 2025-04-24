货币 / CNEY
CNEY: CN Energy Group Inc - Class A
2.16 USD 0.06 (2.70%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CNEY汇率已更改-2.70%。当日，交易品种以低点2.13和高点2.29进行交易。
关注CN Energy Group Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNEY新闻
- CNEY stock touches 52-week low at $2.65 amid sharp annual decline
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.32%
- CN Energy executes 1-for-25 reverse stock split
- Upcoming Stock Splits This Week (May 19 to May 23) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why Porch Group Shares Are Trading Higher By Over 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Why Twilio Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apple (NASDAQ:AAPL), Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
日范围
2.13 2.29
年范围
0.10 3.25
- 前一天收盘价
- 2.22
- 开盘价
- 2.21
- 卖价
- 2.16
- 买价
- 2.46
- 最低价
- 2.13
- 最高价
- 2.29
- 交易量
- 75
- 日变化
- -2.70%
- 月变化
- -7.69%
- 6个月变化
- 1442.86%
- 年变化
- 180.52%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值