통화 / CNEY
CNEY: CN Energy Group Inc - Class A
2.29 USD 0.15 (7.01%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CNEY 환율이 오늘 7.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.17이고 고가는 2.32이었습니다.
CN Energy Group Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
2.17 2.32
년간 변동
0.10 3.25
- 이전 종가
- 2.14
- 시가
- 2.21
- Bid
- 2.29
- Ask
- 2.59
- 저가
- 2.17
- 고가
- 2.32
- 볼륨
- 77
- 일일 변동
- 7.01%
- 월 변동
- -2.14%
- 6개월 변동
- 1535.71%
- 년간 변동율
- 197.40%
20 9월, 토요일