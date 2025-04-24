QuotazioniSezioni
Valute / CNEY
Tornare a Azioni

CNEY: CN Energy Group Inc - Class A

2.29 USD 0.15 (7.01%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CNEY ha avuto una variazione del 7.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.17 e ad un massimo di 2.32.

Segui le dinamiche di CN Energy Group Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CNEY News

Intervallo Giornaliero
2.17 2.32
Intervallo Annuale
0.10 3.25
Chiusura Precedente
2.14
Apertura
2.21
Bid
2.29
Ask
2.59
Minimo
2.17
Massimo
2.32
Volume
77
Variazione giornaliera
7.01%
Variazione Mensile
-2.14%
Variazione Semestrale
1535.71%
Variazione Annuale
197.40%
21 settembre, domenica