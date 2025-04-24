Valute / CNEY
CNEY: CN Energy Group Inc - Class A
2.29 USD 0.15 (7.01%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CNEY ha avuto una variazione del 7.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.17 e ad un massimo di 2.32.
Segui le dinamiche di CN Energy Group Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CNEY News
Intervallo Giornaliero
2.17 2.32
Intervallo Annuale
0.10 3.25
- Chiusura Precedente
- 2.14
- Apertura
- 2.21
- Bid
- 2.29
- Ask
- 2.59
- Minimo
- 2.17
- Massimo
- 2.32
- Volume
- 77
- Variazione giornaliera
- 7.01%
- Variazione Mensile
- -2.14%
- Variazione Semestrale
- 1535.71%
- Variazione Annuale
- 197.40%
21 settembre, domenica