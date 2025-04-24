通貨 / CNEY
CNEY: CN Energy Group Inc - Class A
2.14 USD 0.02 (0.93%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CNEYの今日の為替レートは、-0.93%変化しました。日中、通貨は1あたり2.12の安値と2.24の高値で取引されました。
CN Energy Group Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
2.12 2.24
1年のレンジ
0.10 3.25
- 以前の終値
- 2.16
- 始値
- 2.12
- 買値
- 2.14
- 買値
- 2.44
- 安値
- 2.12
- 高値
- 2.24
- 出来高
- 21
- 1日の変化
- -0.93%
- 1ヶ月の変化
- -8.55%
- 6ヶ月の変化
- 1428.57%
- 1年の変化
- 177.92%
