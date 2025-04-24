Währungen / CNEY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CNEY: CN Energy Group Inc - Class A
2.23 USD 0.09 (4.21%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CNEY hat sich für heute um 4.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.17 bis zu einem Hoch von 2.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die CN Energy Group Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNEY News
- CNEY stock touches 52-week low at $2.65 amid sharp annual decline
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.32%
- CN Energy executes 1-for-25 reverse stock split
- Upcoming Stock Splits This Week (May 19 to May 23) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why Porch Group Shares Are Trading Higher By Over 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Why Twilio Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apple (NASDAQ:AAPL), Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL)
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
Tagesspanne
2.17 2.29
Jahresspanne
0.10 3.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.14
- Eröffnung
- 2.21
- Bid
- 2.23
- Ask
- 2.53
- Tief
- 2.17
- Hoch
- 2.29
- Volumen
- 37
- Tagesänderung
- 4.21%
- Monatsänderung
- -4.70%
- 6-Monatsänderung
- 1492.86%
- Jahresänderung
- 189.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K