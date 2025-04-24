Валюты / CNEY
CNEY: CN Energy Group Inc - Class A
2.22 USD 0.16 (6.72%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CNEY за сегодня изменился на -6.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.05, а максимальная — 2.42.
Следите за динамикой CN Energy Group Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.05 2.42
Годовой диапазон
0.10 3.25
- Предыдущее закрытие
- 2.38
- Open
- 2.42
- Bid
- 2.22
- Ask
- 2.52
- Low
- 2.05
- High
- 2.42
- Объем
- 125
- Дневное изменение
- -6.72%
- Месячное изменение
- -5.13%
- 6-месячное изменение
- 1485.71%
- Годовое изменение
- 188.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.