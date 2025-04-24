Divisas / CNEY
CNEY: CN Energy Group Inc - Class A
2.16 USD 0.06 (2.70%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CNEY de hoy ha cambiado un -2.70%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.13, mientras que el máximo ha alcanzado 2.29.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CN Energy Group Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNEY News
Rango diario
2.13 2.29
Rango anual
0.10 3.25
- Cierres anteriores
- 2.22
- Open
- 2.23
- Bid
- 2.16
- Ask
- 2.46
- Low
- 2.13
- High
- 2.29
- Volumen
- 93
- Cambio diario
- -2.70%
- Cambio mensual
- -7.69%
- Cambio a 6 meses
- 1442.86%
- Cambio anual
- 180.52%
