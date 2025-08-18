Moedas / CAG
CAG: ConAgra Brands Inc
18.83 USD 0.07 (0.37%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CAG para hoje mudou para -0.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.77 e o mais alto foi 18.89.
Veja a dinâmica do par de moedas ConAgra Brands Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CAG Notícias
Faixa diária
18.77 18.89
Faixa anual
18.19 32.90
- Fechamento anterior
- 18.90
- Open
- 18.86
- Bid
- 18.83
- Ask
- 19.13
- Low
- 18.77
- High
- 18.89
- Volume
- 568
- Mudança diária
- -0.37%
- Mudança mensal
- -1.21%
- Mudança de 6 meses
- -29.79%
- Mudança anual
- -42.42%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh