Divisas / CAG
CAG: ConAgra Brands Inc
18.90 USD 0.07 (0.37%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CAG de hoy ha cambiado un -0.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.84, mientras que el máximo ha alcanzado 19.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ConAgra Brands Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
18.84 19.24
Rango anual
18.19 32.90
- Cierres anteriores
- 18.97
- Open
- 18.92
- Bid
- 18.90
- Ask
- 19.20
- Low
- 18.84
- High
- 19.24
- Volumen
- 14.405 K
- Cambio diario
- -0.37%
- Cambio mensual
- -0.84%
- Cambio a 6 meses
- -29.53%
- Cambio anual
- -42.20%
