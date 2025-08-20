Devises / CAG
CAG: ConAgra Brands Inc
18.54 USD 0.21 (1.12%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CAG a changé de -1.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.45 et à un maximum de 18.90.
Suivez la dynamique ConAgra Brands Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Conagra Brands annonce la démission de son vice-président senior et contrôleur
- New Strong Sell Stocks for September 18th
- Conagra Brands: A Compelling Choice For Value Investors (NYSE:CAG)
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Les analystes les plus précis de Wall Street donnent leur avis sur 3 actions défensives offrant des rendements de dividende de plus de 4% | Benzinga France
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Conagra: The 7%+ Dividend Yield Is Safe… For Now (NYSE:CAG)
- New Strong Sell Stocks for September 12th
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Defensive Stocks With Over 4% Dividend Yields - General Mills (NYSE:GIS), Conagra Brands (NYSE:CAG)
- Un analyste de Bernstein maintient sa note de Performance de Marché sur l’action Kraft Heinz
- Bernstein analyst reiterates Market Perform rating on Kraft Heinz stock
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- Kraft Heinz’s stock looks like it has bottomed out, one analyst says
- Factbox-Food companies to phase out artificial colors amid ’Make America Healthy Again’ campaign
- Campbell’s forecasts muted fiscal 2026 on tariff pressures, slow demand
- 8 'Safer' Dividend Buys In Barron’s 23 Better Bets (BBB) Than T-Bills August Report
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Risk Off Stocks With Over 5% Dividend Yields - Kraft Heinz (NASDAQ:KHC), Conagra Brands (NYSE:CAG)
- Hormel Foods: New Guidance Puts Earnings Under 2016 Levels (NYSE:HRL)
- You Cannot Ignore Conagra Brands At These Prices (NYSE:CAG)
- J.M. Smucker misses quarterly profit estimates as high coffee prices weigh
- Conagra Stock: Dirt-Cheap 7% Yield Or Dividend Disaster Waiting To Happen? (NYSE:CAG)
- XLP: Consumer Staples Dashboard For August (NYSEARCA:XLP)
- JPMorgan assumes coverage of ConAgra stock with Neutral rating
- JPMorgan assumes coverage on Campbell Soup stock with Neutral rating
Range quotidien
18.45 18.90
Range Annuel
18.19 32.90
- Clôture Précédente
- 18.75
- Ouverture
- 18.82
- Bid
- 18.54
- Ask
- 18.84
- Plus Bas
- 18.45
- Plus Haut
- 18.90
- Volume
- 13.928 K
- Changement quotidien
- -1.12%
- Changement Mensuel
- -2.73%
- Changement à 6 Mois
- -30.87%
- Changement Annuel
- -43.30%
