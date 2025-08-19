Währungen / CAG
CAG: ConAgra Brands Inc
18.75 USD 0.15 (0.79%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CAG hat sich für heute um -0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.67 bis zu einem Hoch von 18.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die ConAgra Brands Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CAG News
Tagesspanne
18.67 18.89
Jahresspanne
18.19 32.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.90
- Eröffnung
- 18.86
- Bid
- 18.75
- Ask
- 19.05
- Tief
- 18.67
- Hoch
- 18.89
- Volumen
- 13.965 K
- Tagesänderung
- -0.79%
- Monatsänderung
- -1.63%
- 6-Monatsänderung
- -30.09%
- Jahresänderung
- -42.66%
