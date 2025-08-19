KurseKategorien
Währungen / CAG
Zurück zum Aktien

CAG: ConAgra Brands Inc

18.75 USD 0.15 (0.79%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CAG hat sich für heute um -0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.67 bis zu einem Hoch von 18.89 gehandelt.

Verfolgen Sie die ConAgra Brands Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CAG News

Tagesspanne
18.67 18.89
Jahresspanne
18.19 32.90
Vorheriger Schlusskurs
18.90
Eröffnung
18.86
Bid
18.75
Ask
19.05
Tief
18.67
Hoch
18.89
Volumen
13.965 K
Tagesänderung
-0.79%
Monatsänderung
-1.63%
6-Monatsänderung
-30.09%
Jahresänderung
-42.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K