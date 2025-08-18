通貨 / CAG
CAG: ConAgra Brands Inc
18.75 USD 0.15 (0.79%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CAGの今日の為替レートは、-0.79%変化しました。日中、通貨は1あたり18.67の安値と18.89の高値で取引されました。
ConAgra Brands Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CAG News
1日のレンジ
18.67 18.89
1年のレンジ
18.19 32.90
- 以前の終値
- 18.90
- 始値
- 18.86
- 買値
- 18.75
- 買値
- 19.05
- 安値
- 18.67
- 高値
- 18.89
- 出来高
- 13.965 K
- 1日の変化
- -0.79%
- 1ヶ月の変化
- -1.63%
- 6ヶ月の変化
- -30.09%
- 1年の変化
- -42.66%
