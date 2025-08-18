Валюты / CAG
CAG: ConAgra Brands Inc
18.97 USD 0.30 (1.61%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CAG за сегодня изменился на 1.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.65, а максимальная — 19.06.
Следите за динамикой ConAgra Brands Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
18.65 19.06
Годовой диапазон
18.19 32.90
- Предыдущее закрытие
- 18.67
- Open
- 18.75
- Bid
- 18.97
- Ask
- 19.27
- Low
- 18.65
- High
- 19.06
- Объем
- 12.465 K
- Дневное изменение
- 1.61%
- Месячное изменение
- -0.47%
- 6-месячное изменение
- -29.27%
- Годовое изменение
- -41.99%
