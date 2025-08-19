통화 / CAG
CAG: ConAgra Brands Inc
18.54 USD 0.21 (1.12%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CAG 환율이 오늘 -1.12%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.45이고 고가는 18.90이었습니다.
ConAgra Brands Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CAG News
일일 변동 비율
18.45 18.90
년간 변동
18.19 32.90
- 이전 종가
- 18.75
- 시가
- 18.82
- Bid
- 18.54
- Ask
- 18.84
- 저가
- 18.45
- 고가
- 18.90
- 볼륨
- 13.928 K
- 일일 변동
- -1.12%
- 월 변동
- -2.73%
- 6개월 변동
- -30.87%
- 년간 변동율
- -43.30%
