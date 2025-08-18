货币 / CAG
CAG: ConAgra Brands Inc
18.97 USD 0.30 (1.61%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CAG汇率已更改1.61%。当日，交易品种以低点18.65和高点19.06进行交易。
关注ConAgra Brands Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CAG新闻
日范围
18.65 19.06
年范围
18.19 32.90
- 前一天收盘价
- 18.67
- 开盘价
- 18.75
- 卖价
- 18.97
- 买价
- 19.27
- 最低价
- 18.65
- 最高价
- 19.06
- 交易量
- 12.465 K
- 日变化
- 1.61%
- 月变化
- -0.47%
- 6个月变化
- -29.27%
- 年变化
- -41.99%
