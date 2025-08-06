Moedas / BYND
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BYND: Beyond Meat Inc
2.83 USD 0.10 (3.66%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BYND para hoje mudou para 3.66%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.73 e o mais alto foi 2.93.
Veja a dinâmica do par de moedas Beyond Meat Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BYND Notícias
- Beyond Meat Stock: No Way To Cost Cut Its Way Back To Life (NASDAQ:BYND)
- Ações da Beyond Meat rebaixadas para Venda pela Argus devido à fraca demanda
- Beyond Meat stock rating downgraded to Sell by Argus on weak demand
- Argus rebaixa Beyond Meat por preocupações com demanda fraca e balanço
- Argus downgrades Beyond Meat on weak demand and balance sheet concerns
- Beyond Meat: Bankruptcy Probable In 2027 (NASDAQ:BYND)
- Salesforce, Broadcom Set To Report Earnings As Markets Await Jobs Report
- Best Natural and Organic Food Stocks for Investors in 2025
- Beyond Meat Faces Growing Chapter 11 Risk, Says Creditsafe
- JP Morgan refreshes food sector coverage; favors McCormick, Albertsons, Hormel
- Mizuho reiterates Underperform rating on Beyond Meat stock amid sales decline
- JPMorgan assumes coverage of Beyond Meat stock with Underweight rating
- Beyond Meat Stock: Sales Challenges Deepen In Q2 2025 (NASDAQ:BYND)
- Beyond Meat Stock (BYND) Gets Binned Despite Rubbishing Bankruptcy Fears - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Beyond Meat (BYND) Fights Back Against Bankruptcy Rumors: What's Going On? - Beyond Meat (NASDAQ:BYND)
- Beyond Meat stock falls amid bankruptcy speculation
- Beyond Meat stock price target lowered to $4 at BMO on weak sales
- Beyond Meat: Bankruptcy Chances Surge After Disaster Q2 Report (NASDAQ:BYND)
- Beyond Meat stock price target raised to $2.83 from $2.78 at Oppenheimer
- Earnings call transcript: Beyond Meat Q2 2025 reveals revenue miss, stock dips
- Beyond Meat (BYND) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Beyond Meat misses quarterly revenue estimates as plant-based demand weakens
- Beyond Meat earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
Faixa diária
2.73 2.93
Faixa anual
2.23 6.83
- Fechamento anterior
- 2.73
- Open
- 2.76
- Bid
- 2.83
- Ask
- 3.13
- Low
- 2.73
- High
- 2.93
- Volume
- 2.265 K
- Mudança diária
- 3.66%
- Mudança mensal
- 13.65%
- Mudança de 6 meses
- -7.82%
- Mudança anual
- -57.76%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh