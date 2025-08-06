Divisas / BYND
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BYND: Beyond Meat Inc
2.73 USD 0.02 (0.74%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BYND de hoy ha cambiado un 0.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.62, mientras que el máximo ha alcanzado 2.83.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Beyond Meat Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BYND News
- Calificación de acciones de Beyond Meat rebajada a Vender por Argus debido a débil demanda
- Argus rebaja calificación de Beyond Meat a Vender por débil demanda
- Beyond Meat stock rating downgraded to Sell by Argus on weak demand
- Argus rebaja la calificación de Beyond Meat por débil demanda y preocupaciones de balance
- Argus rebaja calificación de Beyond Meat por débil demanda y problemas financieros
- Argus downgrades Beyond Meat on weak demand and balance sheet concerns
- Beyond Meat: Bankruptcy Probable In 2027 (NASDAQ:BYND)
- Salesforce, Broadcom Set To Report Earnings As Markets Await Jobs Report
- Best Natural and Organic Food Stocks for Investors in 2025
- Beyond Meat Faces Growing Chapter 11 Risk, Says Creditsafe
- JP Morgan refreshes food sector coverage; favors McCormick, Albertsons, Hormel
- Mizuho reiterates Underperform rating on Beyond Meat stock amid sales decline
- JPMorgan assumes coverage of Beyond Meat stock with Underweight rating
- Beyond Meat Stock: Sales Challenges Deepen In Q2 2025 (NASDAQ:BYND)
- Beyond Meat Stock (BYND) Gets Binned Despite Rubbishing Bankruptcy Fears - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Beyond Meat (BYND) Fights Back Against Bankruptcy Rumors: What's Going On? - Beyond Meat (NASDAQ:BYND)
- Beyond Meat stock falls amid bankruptcy speculation
- Beyond Meat stock price target lowered to $4 at BMO on weak sales
- Beyond Meat: Bankruptcy Chances Surge After Disaster Q2 Report (NASDAQ:BYND)
- Beyond Meat stock price target raised to $2.83 from $2.78 at Oppenheimer
- Earnings call transcript: Beyond Meat Q2 2025 reveals revenue miss, stock dips
- Beyond Meat (BYND) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Beyond Meat misses quarterly revenue estimates as plant-based demand weakens
Rango diario
2.62 2.83
Rango anual
2.23 6.83
- Cierres anteriores
- 2.71
- Open
- 2.70
- Bid
- 2.73
- Ask
- 3.03
- Low
- 2.62
- High
- 2.83
- Volumen
- 3.365 K
- Cambio diario
- 0.74%
- Cambio mensual
- 9.64%
- Cambio a 6 meses
- -11.07%
- Cambio anual
- -59.25%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B