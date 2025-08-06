通貨 / BYND
BYND: Beyond Meat Inc
2.77 USD 0.04 (1.47%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BYNDの今日の為替レートは、1.47%変化しました。日中、通貨は1あたり2.73の安値と2.93の高値で取引されました。
Beyond Meat Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BYND News
1日のレンジ
2.73 2.93
1年のレンジ
2.23 6.83
- 以前の終値
- 2.73
- 始値
- 2.76
- 買値
- 2.77
- 買値
- 3.07
- 安値
- 2.73
- 高値
- 2.93
- 出来高
- 3.217 K
- 1日の変化
- 1.47%
- 1ヶ月の変化
- 11.24%
- 6ヶ月の変化
- -9.77%
- 1年の変化
- -58.66%
