Währungen / BYND
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BYND: Beyond Meat Inc
2.77 USD 0.04 (1.47%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BYND hat sich für heute um 1.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.73 bis zu einem Hoch von 2.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Beyond Meat Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BYND News
- Beyond Meat Stock: No Way To Cost Cut Its Way Back To Life (NASDAQ:BYND)
- Schwache Nachfrage: Argus stuft Beyond Meat-Aktie auf ’Verkaufen’ herab
- Beyond Meat stock rating downgraded to Sell by Argus on weak demand
- Argus downgrades Beyond Meat on weak demand and balance sheet concerns
- Beyond Meat: Bankruptcy Probable In 2027 (NASDAQ:BYND)
- Salesforce, Broadcom Set To Report Earnings As Markets Await Jobs Report
- Best Natural and Organic Food Stocks for Investors in 2025
- Beyond Meat Faces Growing Chapter 11 Risk, Says Creditsafe
- JP Morgan refreshes food sector coverage; favors McCormick, Albertsons, Hormel
- Mizuho reiterates Underperform rating on Beyond Meat stock amid sales decline
- JPMorgan assumes coverage of Beyond Meat stock with Underweight rating
- Beyond Meat Stock: Sales Challenges Deepen In Q2 2025 (NASDAQ:BYND)
- Beyond Meat Stock (BYND) Gets Binned Despite Rubbishing Bankruptcy Fears - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Beyond Meat (BYND) Fights Back Against Bankruptcy Rumors: What's Going On? - Beyond Meat (NASDAQ:BYND)
- Beyond Meat stock falls amid bankruptcy speculation
- Beyond Meat stock price target lowered to $4 at BMO on weak sales
- Beyond Meat: Bankruptcy Chances Surge After Disaster Q2 Report (NASDAQ:BYND)
- Beyond Meat stock price target raised to $2.83 from $2.78 at Oppenheimer
- Earnings call transcript: Beyond Meat Q2 2025 reveals revenue miss, stock dips
- Beyond Meat (BYND) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Beyond Meat misses quarterly revenue estimates as plant-based demand weakens
- Beyond Meat earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Tyson Foods (TSN) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
Tagesspanne
2.73 2.93
Jahresspanne
2.23 6.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.73
- Eröffnung
- 2.76
- Bid
- 2.77
- Ask
- 3.07
- Tief
- 2.73
- Hoch
- 2.93
- Volumen
- 3.217 K
- Tagesänderung
- 1.47%
- Monatsänderung
- 11.24%
- 6-Monatsänderung
- -9.77%
- Jahresänderung
- -58.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K