Valute / BYND
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BYND: Beyond Meat Inc
2.83 USD 0.06 (2.17%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BYND ha avuto una variazione del 2.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.77 e ad un massimo di 2.92.
Segui le dinamiche di Beyond Meat Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BYND News
- Beyond Meat Stock: No Way To Cost Cut Its Way Back To Life (NASDAQ:BYND)
- Valutazione delle azioni Beyond Meat declassata a Vendere da Argus per debole domanda
- Beyond Meat stock rating downgraded to Sell by Argus on weak demand
- Argus declassa Beyond Meat per debole domanda e preoccupazioni sul bilancio
- Argus downgrades Beyond Meat on weak demand and balance sheet concerns
- Beyond Meat: Bankruptcy Probable In 2027 (NASDAQ:BYND)
- Salesforce, Broadcom Set To Report Earnings As Markets Await Jobs Report
- Best Natural and Organic Food Stocks for Investors in 2025
- Beyond Meat Faces Growing Chapter 11 Risk, Says Creditsafe
- JP Morgan refreshes food sector coverage; favors McCormick, Albertsons, Hormel
- Mizuho reiterates Underperform rating on Beyond Meat stock amid sales decline
- JPMorgan assumes coverage of Beyond Meat stock with Underweight rating
- Beyond Meat Stock: Sales Challenges Deepen In Q2 2025 (NASDAQ:BYND)
- Beyond Meat Stock (BYND) Gets Binned Despite Rubbishing Bankruptcy Fears - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Beyond Meat (BYND) Fights Back Against Bankruptcy Rumors: What's Going On? - Beyond Meat (NASDAQ:BYND)
- Beyond Meat stock falls amid bankruptcy speculation
- Beyond Meat stock price target lowered to $4 at BMO on weak sales
- Beyond Meat: Bankruptcy Chances Surge After Disaster Q2 Report (NASDAQ:BYND)
- Beyond Meat stock price target raised to $2.83 from $2.78 at Oppenheimer
- Earnings call transcript: Beyond Meat Q2 2025 reveals revenue miss, stock dips
- Beyond Meat (BYND) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Beyond Meat misses quarterly revenue estimates as plant-based demand weakens
- Beyond Meat earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
Intervallo Giornaliero
2.77 2.92
Intervallo Annuale
2.23 6.83
- Chiusura Precedente
- 2.77
- Apertura
- 2.80
- Bid
- 2.83
- Ask
- 3.13
- Minimo
- 2.77
- Massimo
- 2.92
- Volume
- 1.834 K
- Variazione giornaliera
- 2.17%
- Variazione Mensile
- 13.65%
- Variazione Semestrale
- -7.82%
- Variazione Annuale
- -57.76%
21 settembre, domenica