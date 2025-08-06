Devises / BYND
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BYND: Beyond Meat Inc
2.83 USD 0.06 (2.17%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BYND a changé de 2.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.77 et à un maximum de 2.92.
Suivez la dynamique Beyond Meat Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BYND Nouvelles
- Beyond Meat Stock: No Way To Cost Cut Its Way Back To Life (NASDAQ:BYND)
- La note de l’action Beyond Meat dégradée à "Vendre" par Argus en raison d’une faible demande
- Beyond Meat stock rating downgraded to Sell by Argus on weak demand
- Argus dégrade Beyond Meat en raison de la faible demande et des préoccupations concernant le bilan
- Argus downgrades Beyond Meat on weak demand and balance sheet concerns
- Beyond Meat: Bankruptcy Probable In 2027 (NASDAQ:BYND)
- Salesforce, Broadcom Set To Report Earnings As Markets Await Jobs Report
- Best Natural and Organic Food Stocks for Investors in 2025
- Beyond Meat Faces Growing Chapter 11 Risk, Says Creditsafe
- JP Morgan refreshes food sector coverage; favors McCormick, Albertsons, Hormel
- Mizuho reiterates Underperform rating on Beyond Meat stock amid sales decline
- JPMorgan assumes coverage of Beyond Meat stock with Underweight rating
- Beyond Meat Stock: Sales Challenges Deepen In Q2 2025 (NASDAQ:BYND)
- Beyond Meat Stock (BYND) Gets Binned Despite Rubbishing Bankruptcy Fears - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Beyond Meat (BYND) Fights Back Against Bankruptcy Rumors: What's Going On? - Beyond Meat (NASDAQ:BYND)
- Beyond Meat stock falls amid bankruptcy speculation
- Beyond Meat stock price target lowered to $4 at BMO on weak sales
- Beyond Meat: Bankruptcy Chances Surge After Disaster Q2 Report (NASDAQ:BYND)
- Beyond Meat stock price target raised to $2.83 from $2.78 at Oppenheimer
- Earnings call transcript: Beyond Meat Q2 2025 reveals revenue miss, stock dips
- Beyond Meat (BYND) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Beyond Meat misses quarterly revenue estimates as plant-based demand weakens
- Beyond Meat earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
Range quotidien
2.77 2.92
Range Annuel
2.23 6.83
- Clôture Précédente
- 2.77
- Ouverture
- 2.80
- Bid
- 2.83
- Ask
- 3.13
- Plus Bas
- 2.77
- Plus Haut
- 2.92
- Volume
- 1.834 K
- Changement quotidien
- 2.17%
- Changement Mensuel
- 13.65%
- Changement à 6 Mois
- -7.82%
- Changement Annuel
- -57.76%
20 septembre, samedi