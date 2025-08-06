통화 / BYND
BYND: Beyond Meat Inc
2.83 USD 0.06 (2.17%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BYND 환율이 오늘 2.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.77이고 고가는 2.92이었습니다.
Beyond Meat Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BYND News
- Beyond Meat Stock: No Way To Cost Cut Its Way Back To Life (NASDAQ:BYND)
- 비욘드미트, 수요 부진에 Argus ’매도’ 등급으로 하향
- Beyond Meat stock rating downgraded to Sell by Argus on weak demand
- 아르구스, 수요 약세와 재무상태 우려로 비욘드미트 등급 하향
- Argus downgrades Beyond Meat on weak demand and balance sheet concerns
- Beyond Meat: Bankruptcy Probable In 2027 (NASDAQ:BYND)
- Salesforce, Broadcom Set To Report Earnings As Markets Await Jobs Report
- Best Natural and Organic Food Stocks for Investors in 2025
- Beyond Meat Faces Growing Chapter 11 Risk, Says Creditsafe
- JP Morgan refreshes food sector coverage; favors McCormick, Albertsons, Hormel
- Mizuho reiterates Underperform rating on Beyond Meat stock amid sales decline
- JPMorgan assumes coverage of Beyond Meat stock with Underweight rating
- Beyond Meat Stock: Sales Challenges Deepen In Q2 2025 (NASDAQ:BYND)
- Beyond Meat Stock (BYND) Gets Binned Despite Rubbishing Bankruptcy Fears - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Beyond Meat (BYND) Fights Back Against Bankruptcy Rumors: What's Going On? - Beyond Meat (NASDAQ:BYND)
- Beyond Meat stock falls amid bankruptcy speculation
- Beyond Meat stock price target lowered to $4 at BMO on weak sales
- Beyond Meat: Bankruptcy Chances Surge After Disaster Q2 Report (NASDAQ:BYND)
- Beyond Meat stock price target raised to $2.83 from $2.78 at Oppenheimer
- Earnings call transcript: Beyond Meat Q2 2025 reveals revenue miss, stock dips
- Beyond Meat (BYND) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Beyond Meat misses quarterly revenue estimates as plant-based demand weakens
- Beyond Meat earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
일일 변동 비율
2.77 2.92
년간 변동
2.23 6.83
- 이전 종가
- 2.77
- 시가
- 2.80
- Bid
- 2.83
- Ask
- 3.13
- 저가
- 2.77
- 고가
- 2.92
- 볼륨
- 1.834 K
- 일일 변동
- 2.17%
- 월 변동
- 13.65%
- 6개월 변동
- -7.82%
- 년간 변동율
- -57.76%
20 9월, 토요일