Валюты / BYND
BYND: Beyond Meat Inc
2.71 USD 0.09 (3.21%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BYND за сегодня изменился на -3.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.70, а максимальная — 2.83.
Следите за динамикой Beyond Meat Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BYND
- Акции Beyond Meat понижены до "Продавать" аналитиками Argus из-за слабого спроса
- Beyond Meat stock rating downgraded to Sell by Argus on weak demand
- Argus понижает рейтинг Beyond Meat из-за слабого спроса и проблем с балансом
- Argus downgrades Beyond Meat on weak demand and balance sheet concerns
- Beyond Meat: Bankruptcy Probable In 2027 (NASDAQ:BYND)
- Salesforce, Broadcom Set To Report Earnings As Markets Await Jobs Report
- Best Natural and Organic Food Stocks for Investors in 2025
- Beyond Meat Faces Growing Chapter 11 Risk, Says Creditsafe
- JP Morgan refreshes food sector coverage; favors McCormick, Albertsons, Hormel
- Mizuho reiterates Underperform rating on Beyond Meat stock amid sales decline
- JPMorgan assumes coverage of Beyond Meat stock with Underweight rating
- Beyond Meat Stock: Sales Challenges Deepen In Q2 2025 (NASDAQ:BYND)
- Beyond Meat Stock (BYND) Gets Binned Despite Rubbishing Bankruptcy Fears - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Beyond Meat (BYND) Fights Back Against Bankruptcy Rumors: What's Going On? - Beyond Meat (NASDAQ:BYND)
- Beyond Meat stock falls amid bankruptcy speculation
- Beyond Meat stock price target lowered to $4 at BMO on weak sales
- Beyond Meat: Bankruptcy Chances Surge After Disaster Q2 Report (NASDAQ:BYND)
- Beyond Meat stock price target raised to $2.83 from $2.78 at Oppenheimer
- Earnings call transcript: Beyond Meat Q2 2025 reveals revenue miss, stock dips
- Beyond Meat (BYND) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Beyond Meat misses quarterly revenue estimates as plant-based demand weakens
- Beyond Meat earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Tyson Foods (TSN) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
Дневной диапазон
2.70 2.83
Годовой диапазон
2.23 6.83
- Предыдущее закрытие
- 2.80
- Open
- 2.82
- Bid
- 2.71
- Ask
- 3.01
- Low
- 2.70
- High
- 2.83
- Объем
- 1.933 K
- Дневное изменение
- -3.21%
- Месячное изменение
- 8.84%
- 6-месячное изменение
- -11.73%
- Годовое изменение
- -59.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.