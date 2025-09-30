- Visão do mercado
BSR: Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF
A taxa do BSR para hoje mudou para 0.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.79 e o mais alto foi 29.80.
Veja a dinâmica do par de moedas Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BSR hoje?
Hoje Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF (BSR) está avaliado em 29.79. O instrumento é negociado dentro de 0.40%, o fechamento de ontem foi 29.67, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BSR em tempo real.
As ações de Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF pagam dividendos?
Atualmente Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF está avaliado em 29.79. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.95% e USD. Monitore os movimentos de BSR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BSR?
Você pode comprar ações de Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF (BSR) pelo preço atual 29.79. Ordens geralmente são executadas perto de 29.79 ou 30.09, enquanto 2 e -0.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BSR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BSR?
Investir em Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF envolve considerar a faixa anual 27.55 - 35.00 e o preço atual 29.79. Muitos comparam 2.48% e 7.43% antes de enviar ordens em 29.79 ou 30.09. Estude as mudanças diárias de preço de BSR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF?
O maior preço de Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF (BSR) no último ano foi 35.00. As ações oscilaram bastante dentro de 27.55 - 35.00, e a comparação com 29.67 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF?
O menor preço de Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF (BSR) no ano foi 27.55. A comparação com o preço atual 29.79 e 27.55 - 35.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BSR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BSR?
No passado Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 29.67 e 0.95% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 29.67
- Open
- 29.80
- Bid
- 29.79
- Ask
- 30.09
- Low
- 29.79
- High
- 29.80
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.40%
- Mudança mensal
- 2.48%
- Mudança de 6 meses
- 7.43%
- Mudança anual
- 0.95%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8