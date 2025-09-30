报价部分
BSR: Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF

29.79 USD 0.12 (0.40%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BSR汇率已更改0.40%。当日，交易品种以低点29.79和高点29.80进行交易。

关注Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BSR股票今天的价格是多少？

Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF股票今天的定价为29.79。它在0.40%范围内交易，昨天的收盘价为29.67，交易量达到2。BSR的实时价格图表显示了这些更新。

Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF股票是否支付股息？

Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF目前的价值为29.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.95%和USD。实时查看图表以跟踪BSR走势。

如何购买BSR股票？

您可以以29.79的当前价格购买Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF股票。订单通常设置在29.79或30.09附近，而2和-0.03%显示市场活动。立即关注BSR的实时图表更新。

如何投资BSR股票？

投资Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF需要考虑年度范围27.55 - 35.00和当前价格29.79。许多人在以29.79或30.09下订单之前，会比较2.48%和。实时查看BSR价格图表，了解每日变化。

Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF的最高价格是35.00。在27.55 - 35.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF的绩效。

Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF股票的最低价格是多少？

Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF（BSR）的最低价格为27.55。将其与当前的29.79和27.55 - 35.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BSR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BSR股票是什么时候拆分的？

Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.67和0.95%中可见。

日范围
29.79 29.80
年范围
27.55 35.00
前一天收盘价
29.67
开盘价
29.80
卖价
29.79
买价
30.09
最低价
29.79
最高价
29.80
交易量
2
日变化
0.40%
月变化
2.48%
6个月变化
7.43%
年变化
0.95%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8