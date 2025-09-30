- Aperçu
BSR: Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF
Le taux de change de BSR a changé de 0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.79 et à un maximum de 29.80.
Suivez la dynamique Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BSR aujourd'hui ?
L'action Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF est cotée à 29.79 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.40%, a clôturé hier à 29.67 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de BSR présente ces mises à jour.
L'action Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF verse-t-elle des dividendes ?
Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF est actuellement valorisé à 29.79. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.95% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BSR.
Comment acheter des actions BSR ?
Vous pouvez acheter des actions Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF au cours actuel de 29.79. Les ordres sont généralement placés à proximité de 29.79 ou de 30.09, le 2 et le -0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BSR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BSR ?
Investir dans Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 27.55 - 35.00 et le prix actuel 29.79. Beaucoup comparent 2.48% et 7.43% avant de passer des ordres à 29.79 ou 30.09. Consultez le graphique du cours de BSR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF ?
Le cours le plus élevé de Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF l'année dernière était 35.00. Au cours de 27.55 - 35.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 29.67 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF ?
Le cours le plus bas de Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF (BSR) sur l'année a été 27.55. Sa comparaison avec 29.79 et 27.55 - 35.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BSR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BSR a-t-elle été divisée ?
Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 29.67 et 0.95% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 29.67
- Ouverture
- 29.80
- Bid
- 29.79
- Ask
- 30.09
- Plus Bas
- 29.79
- Plus Haut
- 29.80
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 0.40%
- Changement Mensuel
- 2.48%
- Changement à 6 Mois
- 7.43%
- Changement Annuel
- 0.95%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8